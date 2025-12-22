Письмо легендарного Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу

Знаменитый нападающий рассказал в письме, как болел за родное «Торпедо» в матче со «Спартаком», слушая репортаж об игре по радио, и очень расстроился, когда автозаводцы проиграли. Стрельцов выразил надежду, что в следующем сезоне «Торпедо» выступит лучше.

Также футболист рассказал о своем лагерном быте.

«Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик еще раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно. Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошел, чтобы подачки принимать», — написал Стрельцов.

Эдуард Стрельцов дебютировал в «Торпедо» в 1954 году. Уже в 1956 году он ездил в составе сборной СССР на Олимпиаду в Мельбурне, где советские футболисты завоевали золото. В 1958 году, накануне чемпионата мира, Стрельцова арестовали по обвинению в изнасиловании — как считается большинством комментаторов, надуманному. Стрельцова приговорили к 12 годам лишения свободы, в 1963 году футболист был освобожден по УДО. В 1965 году нападающий вернулся в большой футбол.

