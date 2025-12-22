Тренеры РПЛ выбрали футболиста года в России

Издание «Спорт-Экспресс» определило лучшего футболиста года в России в традиционном голосовании тренеров клубов РПЛ.

16 специалистов называли свою пятерку лучших игроков.

Победителем голосования стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, набравший 243 балла. В пятерку лучших вошли полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (153), его одноклубник нападающий Джон Кордоба (145), хавбек ЦСКА Матвей Кисляк (136) и атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (95).

Батракова поставили на первое место экс-тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев, Миахаил Галактионов («Локомотив») и Станислав Черчесов («Ахмат»). Любопытно, что колумбийский форвард «Краснодара» получил четыре первых места. В частности, его назвали лучшим тренеры «Зенита» и «Спартака» Сергей Семак и Вадим Романов.

При этом тренер «Краснодара» Мурад Мусаев определил Кордобу на второе место, а лучшим игроком назвал другого игрока своей команды, Сперцяна.

Многие тренеры ставили на первое место «своих» футболистов. Так, у Заура Тедеева («Акрон») лучшим стал Артем Дзюба, у Ролана Гусева («Динамо») — Константин Тюкавин, у Рашида Рахимова («Рубин») — Мирлинд Даку.

Рахимов оказался не единственным, кто поставил на первое место албанского форварда. Также ему отдал должное главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, который, кстати, не включил в свою пятерку ни одного игрока калининградцев.

