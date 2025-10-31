«Питтсбург» сенсационно вышел на первое место в НХЛ
Фото: [ХК «Питтсбург Пингвинз»]
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграли «Миннесота Уайлд» со счетом 4:1.
«Миннесоту» не спас гол Кирилла Капризова (седьмой в сезоне), а центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет очередной балл за результативную передачу.
В активе Малкина уже 17 (3+14) очков в текущем сезоне, он на два балла отстает от лидера бомбардирской гонки Джейка Айкела из «Вегас Голден Найтс» и на два балла опережает своего партнера по команде Сидни Кросби, являясь лучшим в «Питтсбурге».
«Пингвинз» сенсационно возглавили турнирную таблицу всей лиги, набрав 18 очков в 12 матчах. Команда, которую перед началом сезона не рассматривали в числе претендентов на попадание в плей-офф, одержала уже восемь побед.
