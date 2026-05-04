Пять лет без памятника: могилу известного диктора Кириллова забросили родные

На Новодевичьем кладбище Москвы, где покоятся выдающиеся деятели культуры, науки и искусства, уже почти пять лет не могут установить памятник легендарному диктору Игорю Кириллову. Как пишет KP.RU , народный артист СССР ушел из жизни осенью 2021 года, но в мае 2026 года на его могиле — лишь деревянный крест, фотография и цветы, которые на днях принесла коллега Анна Шатилова. В то время как у всех знаменитостей, похороненных здесь год-два назад, памятники давно стоят. Ответственная за могилу — вдова Кириллова, которая получила по завещанию главное наследство: трехкомнатную квартиру в центре Москвы.

Кто такие наследники Игоря Кириллова

Игорь Леонидович Кириллов умер в 89 лет. До последнего он оставался востребованным: снимался в рекламе, вел корпоративы, получал солидную пенсию — более 100 тысяч рублей с надбавками за звания, награды и госпремии. Похоронили его на престижнейшем кладбище страны. А через четыре с половиной года могила выглядит так, будто человека похоронили месяц назад.

У диктора было двое детей от первой жены (с ней он прожил 50 лет). Сын Всеволод умер 15 лет назад в Африке от приступа панкреатита, ему было 40. Дочь Анна уже более 30 лет живет в Германии, работает пианисткой, с отцом общалась по видеосвязи, не виделась много лет. На похороны родителей не приезжала. Внуков у Кириллова четверо — дети умершего сына. Они, в отличие от своей матери (невестки Дарьи), наследства не получили.

Главное наследство — трехкомнатную квартиру на Смоленской набережной, доставшуюся диктору от отца-военнослужащего, — Игорь Кириллов завещал второй жене.

От макарон до ЗАГСа

Первая супруга Ирина Всеволодовна умерла в 2004 году. Кириллов тяжело переживал потерю, впал в депрессию. Однажды в магазине рядом с домом он спросил у продавщицы, как правильно варить макароны. Женщина по имени Татьяна, приезжая из Молдавии, стала приходить к одинокому пенсионеру: готовила, убирала. Через пару лет ее уволили, жить стало негде. Кириллов предложил переехать к нему. В 2012 году он на ней женился. Разница в возрасте составляла 34 года.

Коллеги диктора говорят: Татьяна продлила ему жизнь. С ней он снова стал улыбаться, строить планы. «Она мой друг по жизни!» — говорил о второй жене Кириллов. Она контролировала прием таблеток, меню, создала теплую атмосферу.

Что происходит сейчас

После смерти мужа Татьяна Кириллова по завещанию получила квартиру. По данным коллег, она перевезла в Москву семью своего сына и поселила их там. Сама вдова работает в ЖЭКе. Последние три года на вопросы о памятнике на могиле Игоря Кириллова она отвечает: «в процессе», «в работе», «все делается». Памятника нет до сих пор. При этом невестка Дарья, вдова умершего сына, поддерживала с Игорем Леонидовичем хорошие отношения. Он хотел общаться с четырьмя внуками, и она отпускала их к дедушке. Но главное наследство, как и обязанность увековечить память, досталось не им, а женщине, которую диктор когда-то спросил, как варить макароны.

Могила легендарного голоса страны, который ежедневно открывал и закрывал телеэфир для миллионов советских граждан, остается без памятника. И это, пожалуй, единственное место на Новодевичьем, где вместо гранита и бронзы — тишина и обещания, которые длятся годами.

