Пять спортсменок представят Подмосковье на чемпионате Европы по боксу

В апреле в Сербии состоится чемпионат Европы по боксу среди женщин.

В составе сборной России выступят пять спортсменок из Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, в национальную сборную вошли Юлия Чумгалакова и Елена Бабичева из Домодедово, Катерина Куц и Кристина Ткачева из Химок, а также Дарима Сандакова из Дмитровского городского округа, уточнили в областном Минтрансе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Домодедово открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс и футбольный манеж.