Пятикратного чемпиона страны по хоккею задержали за мастурбацию у здания детской библиотеки

Известного в прошлом хоккеиста Игоря Дорофеева задержали в центре Москвы за мастурбацию у здания Российской государственной детской библиотеки, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Занимавшегося непристойным делом 56-летнего мужчину заметила прохожая и вызвала полицию. Бывший хоккеист не смог объяснить правоохранителям, почему он выбрал для рукоблудия именно это место, и лишь сообщил, что является безработным.

Игорь Дорофеев является единственным пятикратным чемпионом страны в составе московского «Динамо». Два титула он завоевал еще в СССР, один — в СНГ, еще два — в современной России. Всего Дорофеев провел за «Динамо» в чемпионатах страны 320 матчей, набрал 164 (89+75) очка.

Ранее канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо записал видеообращение на башкирском языке.