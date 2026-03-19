Плющенко анонсировал участие звездных фигуристок в шоу «Снежная королева»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал первые имена участников своего ледового шоу «Снежная Королева».

«Я знаю, вы этого ждали! Саша Трусова-Игнатова — наша Снежная Королева», — объявил Плющенко в телеграм-канале.

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова недавно вернулась к тренировкам после рождения ребенка. Также в шоу Плющенко выступит чемпионка России среди юниоров Елена Костылева.

Постановщик представления пообещал постепенно раскрывать имена других звездных участников «Снежной Королевы». Также Плющенко рассказал, что впервые будет показана воздушная сцена на льду и уникальный концепт, который наверняка должен понравиться зрителям.

Ранее стало известно, что участники Олимпийских игр Аделия Петросян и Петр Гуменник подготовили совместный номер для шоу Этери Тутберидзе.