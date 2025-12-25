Плющенко назвал добившуюся наибольшего прогресса фигуристку

17-летняя Нелюбова заняла седьмое место с суммой 214,75 балла. Год назад на чемпионате страны она была 15-й и набрала на 45 баллов меньше.

«Мне очень понравилась Камилла Нелюбова. Шикарный тройной аксель, уверенные остальные тройные прыжки. А главное — как стабильно девочка стала кататься!», — сказал Плющенко.

Он заявил, что горд тем, что в свое время внес вклад в подготовку спортсменки. Ранее Нелюбова занималась в академии «Ангелы Плющенко». Однако юной фигуристке трудно было добираться на тренировки в Подмосковье, и родители отдали ее в группу Аделины Сотниковой.

Чемпионкой России стала Аделия Петросян, которой предстоит защищать честь страны на Олимпийских играх в Милане.