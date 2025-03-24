Плющенко придумал, как улучшить судейство в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как можно улучшить судейство на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Плющенко сравнил голосование на одном из спортивных телеграм-каналов с реальными оценками и пришел к выводу, что некоторым участникам, которые по жребию выступали в начале соревнований, судьи «придерживали» оценки.

«В связи с этим хочется внести предложение для объективности членов жюри. Дать им возможность смотреть генеральный прогон всех номеров, чтобы они имели представление о каждом номере и спортсмене и могли их сравнить с другими. Более чем уверен, что это даст им возможность не зажимать баллы тем участникам, которые по воле судьбы вытянули первые десять номеров», — написал Плющенко в соцсетях.

Победу на турнире «Русский вызов» в Санкт-Петербурге одержал Марк Кондратюк, второе место занял Дмитрий Алиев, а третье — Елизавета Туктамышева.

В ходе турнира серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова сообщила о своей беременности.