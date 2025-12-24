Плющенко рассказал, сколько личных денег тратил на фигуристку Костылеву

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал РИА Новости, сколько денег тратила его академия «Ангелы Плющенко» на подготовку и содержание 14-летней фигуристки Елены Костылевой.

21 декабря Плющенко сообщил о прекращении работы с юной спортсменкой из-за непрекращающихся скандалов с ее матерью Ириной Костылевой. Родительница, среди прочего, обвиняла тренера в том, что он лишил Елену дополнительных денег из-за того, что не подал документы на спортивное звание.

«Чтобы всем было понятно, на фигуристку Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко». Фактически из нашего с Яной Рудковской семейного бюджета. И это никто не ценит, все думают, что так и должно быть. Мы можем себе позволить такие затраты. Иногда даже хочется поощрить юных фигуристов подарком, сделать им что-то приятное. Только, скорее всего, после того, что произошло, будем менять подход», — заявил Плющенко.

Елена Костылева в начале 2025 года выиграла первенство России среди юниорок и юниорский Гран-при России. В новом сезоне она занимала первое и второе места на этапах Гран-при.

Тренер Софья Федченко сообщила, что приняла Елену Костылеву в свою группу.