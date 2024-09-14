Плющенко решил отдать деньги от суда с 12-летней Парсеговой в Курскую область

Двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко и основатель собственной академии заявил, что полученные после суда с 12-летней фигуристкой Ариной Парсеговой средства направят на благотворительность. Например, передадут жителям Курской области и бойцам. Слова Плющенко передает РИА Новости .

Основатель академии «Ангелы Плющенко» также не исключил, что деньги от суда пойдут на любой вид благотворительности. Их могут разделить в детские дома или направить жителям Курской области. По словам фигуриста, академия никогда не оставалась в стороне и участвовала в благотворительности, и обычно это не афишировалось.

Напомним, «Ангелы Плющенко» отсудили у Парсеговой около двух млн рублей из-за разрыва контракта. Деньги взыскали с родителей девочки. Супруга фигуриста Яна Рудковская отмечала, что семья не сказала ни слова благодарности тренерам.

Парсегова же после неожиданного разрыва контракта ушла из школы Плющенко в 2023 году к Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что фигуристка Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко».