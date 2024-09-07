Фигуристка Самоделкина покинула академию «Ангелы Плющенко»

Известная российская фигуристка Софья Самоделкина решила покинуть академию Евгения Плющенко. Об этом девушка написала на своей странице в социальных сетях.

Софья Самоделкина является вице-чемпионкой России в женском одиночном катании среди юниоров. Спортсменка тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но приняла решение покинуть ее. Также фигуристка отметила, что она продолжает поддерживать связь с Яной Александровной Рудковской и Евгением Викторовичем Плющенко.

Ранее спортсменка перешла в сборную Казахстана. Ее выбор был согласован с Федерацией фигурного катания на коньках России. Девушка дебютировала за новую сборную в июле 2024 года.

Накануне россиян пригласили в шоу «Ледниковый период». «Первый канал» объявил кастинг для всех желающих принять участие в съемках программы.