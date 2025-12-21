Плющенко с сожалением сообщил о прекращении работы с фигуристкой Костылевой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил в своем телеграм-канале о том, что прекращает работу с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой.

В начале 2025 года спортсменка выиграла первенство России среди юниоров и финал юниорского Гран-при. Татьяна Тарасова заявляла, что прямо сейчас фигуристка могла бы выиграть чемпионат мира среди взрослых. Однако затем стало известно о сложных отношениях академии «Ангелы Плющенко» с матерью фигуристки Ириной Костылевой.

Академия обвиняла родительницу в физическом и психологическом насилии над дочерью. Ирина Костылева заявляла, что ее дочь получила травмы из-за тренерской методики Плющенко, а также в том, что тренер намеренно «разрушил» программу Елене.

«С большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой на данный момент закончился. Видит бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды», — сказал Плющенко.

Он отметил, что считает Елену очень талантливой спортсменкой и выразил надежду, что им когда-нибудь еще удастся поработать вместе.

Ранее Евгений Плющенко написал, что за всю свою спортивную карьеру не встречал «такого ада», как в ситуации с матерью юной фигуристки Ириной Костылевой.