Плющенко сыграл в падел с Малкиным, Ковальчуком и Мостовым

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в соцсетях фото с известными спортсменами после игры в падел.

«С легендами и моими друзьями», — подписал Плющенко фотографию.

На ней он стоит в обнимку с хоккеистами Евгением Малкиным и Ильей Ковальчуком, а также бывшим футболистом Александром Мостовым.

Евгений Малкин проводит в России каникулы перед сезоном в НХЛ, который станет для нападающего последним в составе «Питтсбург Пинвинз», где он провел всю свою заокеанскую карьеру.

Ранее бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко разместил фотографию с отдыха в Турции. Там несколько известных спортсменов, включая капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и баскетболиста Виталия Фридзона, запечатлены после игры в пляжный волейбол.