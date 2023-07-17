Площадка для отработки ударов гольфистами появится в подмосковном Одинцово

Минжилполитики Подмосковья уже выдало разрешение застройщику на строительство академии гольфа в Raevo Golf & Country club в Одинцовском городском округе.

Отмечается, что застройщиком данного объекта выступит ООО «Раево Гольф». Общий размер инвестиций в проект составит чуть менее ста восьмидесяти семи миллионов рублей.

Академия гольфа будет представлять собой специальную крытую площадку площадью в семьсот квадратных метров, на которой гольфисты смогут отрабатывать различные удары. Основной функционал сооружения заключается в защите игроков от осадков и продления периода тренировок на свежем воздухе. Также объект будет оборудован специальной техникой для фотофиксации движений спортсменов.

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