Юрий Лоза пожаловался на урезание пенсионных выплат

Известный певец Юрий Лоза заявил о резком сокращении своей пенсии — теперь он получает всего 16 тыс. руб. в месяц после отмены московских надбавок. Об этом сообщает Lenta.ru.

Автор легендарного «Плота» Юрий Лоза оказался в непростой финансовой ситуации. Как выяснилось, музыканту пересчитали пенсионные выплаты, убрав московскую социальную доплату. Причиной такого решения стало наличие у Лозы иного дохода от авторских прав и музыкальной деятельности.

Сам артист признается, что сумма в 16 тыс. руб. является недостаточной для жизни в столице. Он отмечает, что без дополнительных заработков в виде интервью и выступлений ему было бы крайне сложно сводить концы с концами. Именно поэтому музыканту приходится активнее соглашаться на корпоративные мероприятия и другие проекты. При этом Лоза подчеркивает, что не считает свои потери катастрофическими, но ситуацию с пенсией называет показательной для многих работающих пенсионеров.

