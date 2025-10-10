Пловчих из сборной Италии поймали на краже духов в магазине дьюти-фри в аэропорту Сингапура

Спортсменки сборной Италии по плаванию Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино отстранены на три месяца из-за инцидента с кражей в магазине беспошлинной торговли (Duty Free) в аэропорту Сингапура, сообщила Итальянская федерация плавания.

После чемпионата мира пловчихи отдыхали на Бали, а домой возвращались через Сингапур. Камеры видеонаблюдения поймали, как Тарантино взяла с полки магазина флакончик духов и положила в сумку Пилато.

Пойманные воровки быстро признались в содеянном, и с помощью итальянских дипломатов их благополучно отправили на родину. Там их ждала новость о дисквалификации, из-за которой они пропустят чемпионат Европы на короткой воде в Польше.

