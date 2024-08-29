В Париже открылись XVII летние Паралимпийские игры

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил летние Паралимпийские игры-2024 в Париже открытыми во время церемонии на Елисейских полях.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября.

В Играх под нейтральным флагом примут участие 90 российских спортсменов, включая двух ведущих. Они выступят на соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону и поборются за медали в 156 видах программы. Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что в составе российской делегации 44 чемпиона и призера Паралимпийских игр.

В церемонии открытия российские атлеты не участвовали.

Ранее сообщалось, что французские власти отказали в выдаче виз двум российским спортсменам, аккредитованным для участия в Паралимпиаде.