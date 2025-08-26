«По сути, это женский хоккей»: тренер Плющев раскритиковал стиль «Северстали»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в интервью russia-hockey.ru прокомментировал итоги предсезонного турнира Кубок Блинова, который завершился в Омске.

Специалист подчеркнул, что нужно правильно относиться к таким турнирам, которые используются для набора формы и проверки тренерских идей, а итоговый результат на них лишь приятный бонус.

Победителем Кубка Блинова стала череповецкая «Северсталь». Плющев отметил, что у этой команды есть свой стиль, но выразил сомнение, что на серьезном международном уровне такой хоккей может принести успех.

«Череповец играет без силовых приемов, все построено на контроле шайбы, много прокатов и закатов. По сути, это женский хоккей, в котором силовые приемы как раз запрещены», — сказал Плющев.

По его мнению, современные команды играют в контактный, агрессивный хоккей, поэтому на маленьких международных площадках стиль «Северстали» не сработает — команду просто сомнут.

Ранее стало известно, что один из самых талантливых хоккеистов своего поколения Николай Жердев решил завершить карьеру игрока.