Победа над инсультом: звезда «33 квадратных метров» возвращается на сцену

Актер Сергей Белоголовцев, перенесший инсульт в 2024 году, сообщил о полном восстановлении. По его словам, он чувствует себя прекрасно и с каждым днем становится только лучше. Об этом пишет «Lenta.ru».

О своем состоянии здоровья артист рассказал в беседе с журналистами. Белоголовцев заявил, что убедиться в его выздоровлении можно будет на концерте 20 мая, где он планирует петь, танцевать и читать стихи собственного сочинения.

Актер наиболее известен по сериалу «33 квадратных метра», а также по участию в комедийных телешоу «О.С.П.-студия» и «Назло рекордам!». Поклонники звезды с нетерпением ждут его возвращения на сцену после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Сам Белоголовцев выглядит бодрым и полным энергии, что вселяет надежду на его полноценное возвращение в творческую жизнь.

