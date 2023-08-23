Победителей юбилейного турнира «Кубок Игоря Акинфеева» определили в подмосковных Химках

Представители московского клуба «Локомотив» стали победителями V Кубка Игоря Акинфеева, который состоялся в подмосковных Химках. Об этом рассказали в региональном Минспорта.

«Нашему турниру уже 5 лет. Я очень счастлив, что мы с каждым годом становимся все больше, растем в профессиональном плане, в расширении турнира. Команды, которые приезжают — это лучшие и самые сильные академии нашей страны» — поприветствовал участников Игорь Акинфеев.

Отмечается, что в финальном матче двух столиц московский «Локомотив» обыграл питерский «Зенит» со счетом 5:0. Третье место турнира заняли хозяева турнира — подмосковный футбольный клуб «Химки».

Глава ведомства Дмитрий Абаренов рассказал, что идея данного турнира принадлежит губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и Игорю Акинфееву — легендарному вратарю. Начиналось все с небольшого турнира, а сегодня в нем участвуют практически все ведущие детские футбольные академии. Он также отметил, что среди этих ребят очень много будущих футболистов нашей национальной сборной.

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