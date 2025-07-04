Победители Международного конкурса имени Рахманинова выступили на летнем фестивале Дениса Мацуева в Суздале

На Летнем фестивале Дениса Мацуева в Суздале выступили победители II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова, фестивальный вечер был посвящен юным талантам — стипендиатам фонда «Новые имена» имени И. Н. Вороновой. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Так, Владимир Вишневский и Олег Худяков приняли участие в Рапсодии на тему Паганини и Финале Второй симфонии Рахманинова. Выступления также посетили участники Летней творческой школы, которая проходит в этом году параллельно с фестивалем. В рамках нее более 200 молодых музыкантов и художников из 32 регионов России, а также из Армении, Сербии, Беларуси и Абхазии будут стажироваться, принимать участие в мастер-классах, концертных программах и не только.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы. Фестиваль организован под патронатом Полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Его проводят в рамках реализации проекта «Фестиваль Дениса Мацуева ALMA MATER: „Новые имена“ в Суздале». Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+