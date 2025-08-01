Почему лыжникам можно, а биатлонистам — нет: тренер объяснил срыв сбора биатлонной команды в Италии

В последний момент итальянская сторона отказала российским биатлонистам в проведении сбора в Антерселвье.

Бородавко предположил, что одной из причин отказа может быть то обстоятельство, что россиянам придется делить стрельбище с биатлонистами из других стран. Кроме того, биатлонные сборы сложнее организовать из-за того, что могут возникнуть проблемы с транспортировкой и хранением оружия.

Кроме того, тренер допустил, что на итальянскую сторону могли надавить в Международном союзе биатлонистов (IBU), где существует мощнейшее антироссийское лобби.

«Были ли у нас трудности с организацией сборов в Италии? До сегодняшнего дня все проходит гладко — пусть так и будет дальше. Но тут дело в том, что в местах, куда мы выезжаем, у FIS нет какого-то влияния. Это независимые гостиницы, базы», — пояснил Бородавко.

Ранее норвежский журналист Томас Харстад высказался по поводу тренировочного сбора российских лыжников в итальянском Монте-Бондоне. Он прокомментировал появление в Европе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова словами «русский медведь опять зарычал».