В Норвегии опасаются пробуждения «русского медведя» Большунова

Он отметил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов впервые провел сбор за пределами России после начала СВО в феврале этого года.

«Возвращение Большунова было своего рода заявлением. И теперь русский медведь снова всерьез зарычал», — написал Харстад.

Журналист отметил, что российские лыжники запланировали ряд сборов в Европе, при этом в местах, где пройдут крупные международные старты — Олимпийские игры в Италии и чемпионат мира в Финляндии.

В Монте-Бондоне завершается тренировочный сбор группы тренера Юрия Бородавко. В нем принимают участие лыжники Александр Большунов, Денис Спицов, Анастасия Фалеева, Алена Баранова, Елизавета Панарина (Бакишева), Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин и Алексей Червоткин.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальведт допустил возможность участия некоторых российских лыжников в Олимпийских играх. При этом он выразил сомнение, что Александр Большунов будет допущен к играм.