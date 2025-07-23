В Норвегии опасаются пробуждения «русского медведя» Большунова
Норвежский журналист Харстад прокомментировал сбор российских лыжников в Италии
Фото: [Федерация лыжных гонок России]
Норвежский журналист Томас Харстад высказался по поводу тренировочного сбора российских лыжников в итальянском Монте-Бондоне.
Он отметил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов впервые провел сбор за пределами России после начала СВО в феврале этого года.
«Возвращение Большунова было своего рода заявлением. И теперь русский медведь снова всерьез зарычал», — написал Харстад.
Журналист отметил, что российские лыжники запланировали ряд сборов в Европе, при этом в местах, где пройдут крупные международные старты — Олимпийские игры в Италии и чемпионат мира в Финляндии.
В Монте-Бондоне завершается тренировочный сбор группы тренера Юрия Бородавко. В нем принимают участие лыжники Александр Большунов, Денис Спицов, Анастасия Фалеева, Алена Баранова, Елизавета Панарина (Бакишева), Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин и Алексей Червоткин.
Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальведт допустил возможность участия некоторых российских лыжников в Олимпийских играх. При этом он выразил сомнение, что Александр Большунов будет допущен к играм.