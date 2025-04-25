«Почему мы идем в прессу, а не в полицию?»: Илья Авербух высказался о скандале с фигуристкой Жилиной

Чемпион мира и призер Олимпийских игр Илья Авербух на шоу «Каток» высказался по поводу скандала с фигуристкой Вероникой Жилиной.

Мама 16-летней спортсменки Людмила Алферова сообщила в соцсетях, что ее дочери, когда той было 11 лет, домогался тренер Сергей Розанов, работавший тогда в академии «Ангелы Плющенко».

«Мы ведь должны и другую сторону тоже услышать? Почему мы идем в прессу, а не идем в полицию? Почему мы не проводим сначала внутреннее расследование, а потом говорим, что было расследование, есть доказательства, и теперь мы хотим сказать?» — задался вопросом Авербух.

Он подчеркнул, что это репутационная история, которая может испортить человеку всю жизнь.

Сергей Розанов категорически отверг обвинения в свой адрес.