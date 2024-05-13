Почти 120 тысяч человек посетили мероприятия в честь Дня Победы в подмосковных парках

Общеобластное празднование «Подвиг. Память. Победа» посетили почти 120 тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятия, посвященные празднованию 79-летней годовщины Великой Победы, прошли в восьмидесяти девяти парках региона. Там состоялось свыше сорока концертных программ и столько же тематических мастер-классов, работали тридцать семь полевых кухонь, была организована раздача георгиевских ленточек.

Кроме того, в двадцати трех парках состоялась акция «Вальс Победы», еще в двенадцати — акция «Письмо солдату».

Организатор мероприятия — АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке областного Минкульта.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Евгения Евдокимова, которому в апреле исполнилось сто лет.