Почти 30 команд примут участие в первом отборочном этапе Международного чемпионата по битве роботов

Первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов состоится в Перми 23 августа, сообщили в Минцифры России. Цель мероприятия — популяризовать инженерную мысль как драйвер развития и поддержки современных цифровых технологий.

Участниками соревнований станут 28 команд. Это представители России, Казахстана, Ирана, а также Индии. В частности, 16 команд сразятся в дисциплине «Битва роботов» до 110 кг, а 12 команд — в дисциплине «Битва мини-роботов» до 1,5 кг.

Этап будет проходить с 10:30 до 19:00 по местному времени. Местом проведения мероприятия станет УДС «Молот». По этой ссылке будет доступна прямая трансляция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить выставку «Робостанция», на которой были представлены разработки школьников региона.