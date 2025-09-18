Почти 80 жителей Подмосковья подали заявки на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек»

На конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей» поступили заявки от 76 жителей Подмосковья.

Проект «СпортТрек» нацелен на тех, кто занимается спортом или же планирует начать им заниматься. Цель организованного в его рамках трека «Профи среди любителей» — найти и оказать поддержку баскетболистам-любителям, новичкам-организаторам мероприятий и менеджерам в спортивной сфере.

Победители конкурса смогут посотрудничать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, а также предложить свою концепцию события в спортивной сфере.

В общей сложности на участие в проекте «СпортТрек» подали заявки более 1,1 тыс. жителей Подмосковья

