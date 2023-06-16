Почти 900 пловцов примут участие в заплыве в Солнечногорске

Почти девятьсот спортсменов поборются за победу в первом этапе чемпионата мира X-WATERS по заплывам на открытой воде. Состязание состоится в Солнечногорске, передает Минкультуры и туризма региона.

Заплывы проведут в Истринском водохранилище. Участников ждут дистанции на один, два, шесть километров. Кроме того, состоятся эстафета три на один километр и заплывы для детей на пятьдесят и двести метров.

Победители всех стартов этого сезона встретятся в финале.

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Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что в области проведут множество спортивных мероприятий для детей.