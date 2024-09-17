Почти четыре тысячи атлетов приняли участие в финальной «Гонке героев» в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.]
Более 3,5 тысячи участников приняли участие в финальном старте «Гонки героев», который прошел в Дмитровском городском округе на трассе горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В ведомстве уточнили, что для участников подготовили трассу протяженностью 9,5 километра с 34 препятствиями разного формата и уровня сложности. Они могли выбрать командный или массовый зачет. Помимо этого, в рамках сезона прошли корпоративный забег, суперфинал «Гонки героев» и всероссийские соревнования среди членов сборной России по гонкам с препятствиями. Отметим, что мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
«Сезон прошел отлично, у нас рекордное количество участников по всем регионам, появились две новые локации — Омск и Волгоград. Количество желающих растет, и мы просто не умещаемся в световой день, поэтому в этом году мы провели двухдневную гонку в Санкт-Петербурге и Москве», — отметил руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.