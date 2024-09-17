Почти четыре тысячи атлетов приняли участие в финальной «Гонке героев» в Подмосковье

«Сезон прошел отлично, у нас рекордное количество участников по всем регионам, появились две новые локации — Омск и Волгоград. Количество желающих растет, и мы просто не умещаемся в световой день, поэтому в этом году мы провели двухдневную гонку в Санкт-Петербурге и Москве», — отметил руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.