Почти двадцать тысяч человек посетили фестиваль народных промыслов в Московской области

Более 15 тысяч человек пометили VII фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый», который прошел в селе Кривандино в городском округе Шатура. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Свое творчество на нем представили порядка 200 мастеров. Гости могли увидеть их работы, приобрести игрушки, керамические изделия, одежду, мед, сыр, сладости и многое другое, принять участие в мастер-классах по плетению из бумажной лозы, работе с глиной и не только. Отметим, что фестиваль прошел при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

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