Почти две с половиной тысячи человек посетили накануне благоустроенный лесопарк «Дубровицкий лес»

Накануне в городском округе Подольск состоялось торжественное открытие лесопарка, его посетило почти 2,5 тысячи человек. Об этом рассказали в регионально Министерства культуры и туризма.

Отмечается, что утром на сцене у входа в парк гости могли увидеть выступления творческих коллективов Подольска, а также сделать памятные фотографии с ростовыми куклами. А в течение всего дня жители и гости муниципалитета могли угостится в бесплатной полевой кухне.

Любители активного отдыха приняли участие в состязаниях на новых трассах протяженностью 2,5 и 5 километров. Участники смогли преодолеть дистанцию как на велосипеде, так и на лыжероллерах и роликовых коньках. Километровую дистанцию же прошли любители скандинавской ходьбы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что благоустройство лесопарков принципиально важно для Подмосковья.