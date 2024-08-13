Почти двести тысяч человек стали участниками мероприятий ко Дню физкультурника в Подмосковье

В более чем 300 мероприятиях, которые прошли в Подмосковье в честь Дня физкультурника, приняли участие более 150 тысяч гостей и жителей региона. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Наиболее масштабными событиями в этом году стали финал Кубка Александра Овечкина среди детских команд и региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта» в Балашихе. Отдельные мероприятия проходили во всех муниципалитетах. Так, например, в Раменском округе провели мастер-классы по футболу от ФК «Сатурн» и волейболу от ВК ЦСКА, соревнования по киберспорту, боксу, кикбоксингу, карате и не только, в Подольске — костюмированный забег и так далее. Напомним, что День физкультурника в Московской области проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.