Почти миллион человек посетили подмосковные парки на прошлой неделе

Свыше 950 тысяч человек посетили подмосковные парки на прошлой неделе, сообщили в Минблагоустройства региона. Это примерно на сто тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми популярными парками по итогам минувшей недели стали парк имени Толстого в Химках, «Пехорка» в Балашихе, «Сестрорецкий» в Клину, «Фабричный» в Истре, Центральный парк в Пушкино. Первый из них посетили почти сорок тысяч человек.

Как отметил глава министерства Михаил Хайкин, жители региона посещают парки не только в выходные дни — для многих это ежедневный досуг. Поэтому на территориях запускают все больше сервисов и проводят больше мероприятий для посетителей всех возрастов.

«Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе», - добавил министр.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил максимально подготовить все зоны отдыха и другую инфраструктуру к новогодним каникулам.