Почти пятьдесят тысяч человек стали участниками акции «Ночь искусств» в Подмосковье

Почти пятьдесят тысяч человек посетили мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств» в Подмосковье в этом году, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Как отметила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, около тридцати девяти тысяч человек в рамках акции посетили государственные музеи, почти шесть тысяч — дома культуры и свыше пяти тысяч гостей побывали на различных мероприятиях, проведенных библиотеками.

Самыми популярными событиями акции «Ночь искусств» в Московской области стали концерт «Времена года» П. И. Чайковского. «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского» в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», концерт «Под небом Парижа» в музее-заповеднике Чайковского и спектакль «История Феликса. Я убил Распутина!» в Серпуховском историко-художественном музее.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Московской области на выставку-форум «Россия».