Почти пятьсот человек стали участниками Спартакиады пенсионеров в Подмосковье

Более 400 спортсменов-любителей приняли участие в VIII Спартакиаде пенсионеров Московской области, которая прошла в Коломне. ОБ этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что победителями стали коломенские спортсмены. На втором месте оказались представители города Озеры, на третьем — Подольска. Всего в состязаниях приняли участие 40 команд, они соревновались в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах и дартсе. В составе каждой команды были четыре мужчины старше 60 лет и четыре женщины старше 55 лет.

«Любовь к жизни, стремление к победе и желание становиться еще лучше объединяют участников масштабной Спартакиады. Еще раз убедился, года это всего лишь цифры, пенсионный возраст — время новых возможностей и достижений! Горжусь каждым из участников», — обратился к участникам председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

По итогам этих соревнований будет сформирована подмосковная сборная, которая примет участие в IX Спартакиаде пенсионеров России. Отметим, что мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.