Почти семь тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили выставку «Очей очарованье»

Более 6,5 тысячи человек посетили выставку декоративного искусства «Очей очарованье», которая прошла в Егорьевском историко-художественном музее. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Выставку посвятили 225-летию со дня рождения русского поэта А. С. Пушкина, на ней были представлены работы 35 художников, включая мастеров художественного стекла, текстиля, керамики, резного дерева и других направлений творчества. Отметим, что в музее представлены коллекция русского примитива, образцы российской промышленности и дизайна четырех столетий (XVII–XX веков) и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».