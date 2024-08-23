Почти сорок тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона в День Государственного флага России

Более 35 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Моей Родины триколор», приуроченное к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, которое прошло накануне более чем в 75 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В этот день гостей ждали концертные программы, интерактивные выставки, творческие мастер-классы, в 38 парках также состоялась патриотическая акция «Мы — Россия», в 54 парках — раздача атрибутики с символикой российского флага. Так, например, в Центральном парке Реутова организовали благотворительную ярмарку и сбор гуманитарной помощи «Для СВОих героев», а также мастер-классы по изготовлению окопных свечей и тактических браслетов. Отметим, что мероприятия прошли при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».