Почти сотню россиян допустили до участия в Паралимпиаде в Париже

Международный паралимпийский комитет выдал разрешение на участие в играх в Париже 85 спортсменам из России. Об этом сообщил Павел Рожков, глава паралимпийского комитета РФ. Его слова привели РИА Новости.

По утверждению Рожкова, к участию были допущены почти все российские атлеты, на которых были поданы заявки.

«Паралимпийский комитет России получил аккредитации практически на всех спортсменов, заявленных на Игры в Париже», - указал он.

Уже одобрено 85 кандидатур, еще по семи спортсменам решение не принято, его ожидают в скором времени. Всем российским атлетам предстоит выступать в нейтральном статусе, без флага и исполнения гимна. Если кто-то из них завоюет медали, то они не будут идти в общий зачет.

Ранее прошедшие Олимпийские игры в Париже по их завершению оценил сенатор Пушков. По его мнению, отличительным признаком этих игр была вульгарность, с официальной церемонии открытия и до момента их завершения