Почти тридцать тысяч человек посетили мероприятие «Разрешите поздравить?» в Подмосковье

Более 25 тысяч жителей и гостей Московской области посетили областное мероприятие «Разрешите поздравить?», которое проводили почти в 70 парках в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия для гостей подготовили тематические концертные программы, выступление военного оркестра, конкурсы, соревнования, мастер-классы по изготовлению праздничных открыток «Открытка для любимого дедушки/папы/брата», мастер-классы по сборке и разборке автомата и оказанию первой медицинской помощи и не только. Отметим, что оно прошло при поддержке Минкульттуризма региона и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.