Почти тысячу участников собрал ягодный фестиваль «Моя Усадьба» в парке усадьбы «Фряново» в Щелково

В парке усадьбы «Фряново» в подмосковном Щелково в минувшую субботу прошел ягодный фестиваль «Моя усадьба». Его посетили почти тысяча человек, сообщили в областном Минкульттуризме.

Для посетителей мероприятия выступили солисты и музыкальные ансамбли, а также танцевальные коллективы и уличный театр «Happy People». Участники конкурса на самое вкусное клубничное варенье получили награды. Помимо этого, на фестивале прошли мастер-классы, дегустация клубничного варенья. Отдельная программа была подготовлена для детей, они могли принять участие в розыгрыше пиньяты, сыграть в тир, попрыгать на батутах и сделать аквагрим.

Отметим, что информационную поддержку фестиваля оказывал областной Минкульттуризм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что гастрофестиваль в Истре пользуется спросом у жителей и участников.