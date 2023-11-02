Почти в 60 парках Подмосковья в День народного единства пройдет праздник «Симфония народов»

В День народного единства в подмосковных парках пройдет праздник «Симфония народов». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Мероприятие состоится почти в шестидесяти парках региона. Так, например, в Домодедово пройдет ярмарка национальной кухни, в Дубне состоится программа для малышей «Театр народной сказки» и флешмоб «Мы — едины», в Красногорске — выставка народных костюмов и блиц-викторина «Многообразие культур народов России».

В парке Краснознаменска для гостей подготовили развлекательную программу и кулинарный мастер-класс, а в Лотошинском парке культуры и отдыха состоится ярмарка изделий народного промысла, также все желающие смогут покататься на лошадях.

В рамках «Симфонии народов» также будут работать фотовыставки, пройдут конкурсы видеороликов и интерактивные программы. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья на выставку-форум «Россия».

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