Подана заявка на участие российских спортсменов в Паралимпийских играх 2024 в Париже

Заявка на участие 93 российских спортсменов отправлена в организационный комитет Паралимпийских игр в Париже, сообщает РИА Новости .

Паралимпийские игры 2024 пройдут во Франции с 28 августа по 8 сентября. Согласно заявке российского Паралимпийского комитета, в них намерены поучаствовать 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пятеро спортсменов по настольному теннису, а также по два триатлониста и тхэквондиста. Уточняется, что среди заявленных 93 спортсменов 50 являются заслуженными мастерами спорта.

В ПКР добавили, что атлеты из России примут участие в 163 медальных видах программы Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что США могут устроить ряд допинговых скандалов в отношении российских спортсменов. В том числе, как утверждают в Службе внешней разведки России, данные о нарушениях могут быть сфабрикованы.