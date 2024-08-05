США готовят серию допинговых скандалов против спортсменов России

Отмечается, что Вашингтон может запустить информационную кампанию, направленную на изоляцию России в международном спортивном сообществе. Для этого готовятся провокационные материалы, в которых будут утверждаться факты допинговых нарушений в российском спорте, особенно в тех дисциплинах, где Россия занимает ведущие позиции на мировой арене.

Как уточнили в СВР, основной проблемой, с которой сталкиваются организаторы такой провокационной кампании, является фабрикация обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где РФ без какого-либо намека на допинг безоговорочно доминировала десятилетиями.

«Курируют проект экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории — перебежчики [Григорий] Родченков и [Тимофей] Соболевский. Считается, что они сохранили «устойчивые связи» с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», — говорится в сообщении СВР.

Уточняется, что этим лицам рекомендовали «не сдерживать собственное воображение» и не скупиться в контактах с якобы осведомителями, за что им пообещали щедрое вознаграждение и возможность переехать в одну из западных стран.

В СВР добавили, что фейковые материалы о допинге, которые могут в скором времени появиться в западной прессе, будут посвящены популярным российским спортивным школам, тренерам, гимнастам, фигуристам и пловцам.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Париже145-килограммовый дзюдоист за полторы минуты «уничтожил» соперника вдвое легче его.