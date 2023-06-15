Подмосковье отмечено на форуме в Санкт-Петербурге за лучший сайт о спорте

На Международном экономическом форуме в Санкт- Петербурге престижной премии удостоилась подмосковная платформа «Мой спорт». Она признана победителем в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере IT».

Награду получили вице-губернатор Ирина Каклюгина и генеральный директор АО «Мой спорт» Андрей Марков.

Можно констатировать, что это успех был во многом ожидаемым. Соглашение о партнерстве между областным Минспорта и и АО «Мой спорт» было запротоколировано в ноябре 2022 года. И за этот небольшой отрезок времени проект показал свою эффективность.

Система оказалась полезна, как профессиональным спортсменам, так и начинающим атлетам. Она помогает отслеживать результаты, предоставляет электронный доступ к услугам в спортивной отрасли, упрощает процесс зачисления в секции. В ней имеется карта спортивных объектов области, которая постоянно обновляется.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье поднялись на борьбу с борщевиком.