В Подмосковье поднялись на борьбу с борщевиком

По сообщению областного Минтранса, в настоящий момент эффективными химикатами обработано свыше 300 га вдоль автомобильных дорог. Наиболее опасные участки берутся под контроль после обращения на портал «Добродел». Среди муниципальных образований, где прошла химобработка территории, названы Истра, Солнечногорск, Красногорск и другие. Дорожники торопятся, поскольку лучше всего справится с борщевиком тогда, когда он еще не начал цвести. После обработки начнется механический окос.

Медики напоминают, что борщевик обладает ядовитыми свойствами и способен наносить серьезные поражения кожному покрову.

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