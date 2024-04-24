Подмосковье стало лауреатом престижной всероссийской премии «Sports Facilities»

Подмосковье удостоили наградой престижной всероссийской премии «Sports Facilities» в номинации «Лучший спортивный регион». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Отмечается, что торжественная церемония награждения победителей состоялась в здании Олимпийского комитета России в рамках отраслевой выставки и форума «SPORTB2B EXPO&FORUM». Награда была вручена министру физической культуры и спорта региона Алексею Перову. Примечательно, что физкультурно-спортивный комплекс «ФСК-Салют» городского округа Долгопрудный стал победителем премии в номинации «Лучшая коммерциализация спортивного объекта».

А организаторы отдельно отметили специальной статуэткой номинанта спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя» в городе Ногинск Богородского городского округа как один из лучших футбольных стадионов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды за прошлый год.​