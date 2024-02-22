Подмосковье стало лауреатом Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards

Московская область заняла 3 место в номинации «Регион сувенирной туристической продукции» в рамках Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что наш регион на конкурсе презентовали представители Раменского и Богородского городских округов. Подмосковье — родина всемирно известных изделий, где уникальные особенности административно-территориального деления привели к развитию независимых друг от друга туристических и сувенирных брендов всевозможных видов.

К всемирно известным туристическим брендам, которые зародились в Московской области, относятся Клинская елочная игрушка, Жостовская роспись, Гжельский фарфор, Павловопосадские платки и многие другие. Среди множества местных брендов, сохраняющих русские традиции, широко известны Коломенская пастила и Зарайская коврижка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды участникам СВО из добровольческого отряда «БАРС».