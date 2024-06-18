Подмосковье стало обладателем награды за один из лучших стендов на туристическом форуме «Путешествуй!»

Московская область стала лауреатом II степени в номинации «Лучшее визуальное оформление выставочного стенда» на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который прошел в Москве на ВДНХ. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что церемония награждения участников форума прошла по итогам народного голосования через мобильное приложение. Темой мероприятия стал международный туризм, в рамках него свои стенды представили также Узбекистан, Куба, Таиланд. Для гостей также подготовили гастрономические презентации, мастер-классы, встречи с путешественниками, выступления творческих коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.