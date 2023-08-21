Подмосковье вновь возглавило рейтинг цифровизации спорта среди регионов России

Подмосковье стало лидером рейтинга цифровизации отрасли физической культуры и спорта в России.

По данным автоматизированной информационной системы «Мой спорт» на 31 июля, уровень цифровизации спорта региона составил девяносто пять процентов, сообщила пресс-служба областного Минспорта.

В ведомстве подчеркнули, что Московская область является единоличным лидером данного рейтинга и занимает первое место по всем показателям. На второй строчке — Краснодарский край, на третьей — Татарстан.

Рейтинг формируется на основе нескольких показателей, в том числе подтвержденных учетных записей спортсменов, тренеров, спортивных федераций.

Напомним, что в ноябре прошлого года правительство Подмосковья заключило первый в РФ договор о государственно-частном партнерстве в сфере IT в спорте с АИС «Мой спорт». Кроме того, в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева была разработана цифровая платформа «Спорт Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запустят два цифровых сервиса для развития экспортного потенциала.